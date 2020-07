Ma non era infortunato? Zaniolo, un gol gioiello e un caso gestito bene solo grazie al suo talento

Cinquanta metri di corsa palla al piede. I dribbling, le spallate con gli avversari. Un gol che è un gioiello: in una calda serata di luglio, Nicolò Zaniolo illumina la Roma e la vittoria sulla SPAL con un capolavoro. Totti, Kakà? I paragoni si sprecano, semplicemente è Zaniolo.

Non era rotto? La rete è arrivata al momento giusto, per chiudere nel miglior modo possibile qualche giorno a dir poco turbolento: la lite con Mancini, l'esclusione dai convocati, una gestione mediatica non proprio impeccabile. Perché il biondo fantasista, prima del KO di Under, era stato tenuto fuori dalla lista di Fonseca, che aveva disperatamente provato a nascondere la polvere sotto il tappeto: "In questo momento lui è veramente infortunato. Non ci sono altri problemi". La perla messa a segno fa venire qualche dubbio sull'infortunio. La foto pacificatrice a fine gara con il difensore centrale certifica che qualche altro problema ci fosse. Ora risolto, assicurano i due protagonisti.

Quale futuro? Anche al netto delle polemiche, il tema resta d'attualità. Perché l'incidente è stato gestito male e concluso bene solo grazie alla classe del ragazzo. Che da un infortunio vero, e anche grave, è pur sempre reduce. Pare essersi ripreso al 100 per cento, altrimenti un gol spettacolare come quello di ieri non l'avrebbe segnato. E questa è una bellissima notizia per il calcio italiano. Per la Roma? In ogni caso, sì. Perché uno così è meglio averlo e in forma. Magari anche "rinnovato", dato che ha sempre dichiarato di voler rimanere nella Capitale.