Macchina CR7. Gioca sempre, segna e ha già le medie Blancos

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E dire che, in estate, c'era pure chi aveva dubbi sull'adattamento di CR7 al calcio italiano. Troppo tatticismo, pochi spazi, difese preparate... I detrattori di Cristiano Ronaldo credevano di aver trovato terreno fertile dopo le prime tre giornate a secco da parte del portoghese. Ma mettere in dubbio un cinque volte Pallone d'Oro, fresco centenario di successi in Champions League, rischia di diventare uno sport pericoloso. E infatti ecco i numeri pronti a calmare gli scettici. Come detto le prime tre giornate a secco erano probabilmente solo frutto del caso, visto che dalla quarta contro il Sassuolo l'ex Real Madrid si è scatenato e ha ripreso a macinare numeri da campione. E oggi, dopo 14 giornate, sono già 10 i suoi gol in campionato. Senza dimenticare i 6 assist per i compagni. Una marcia che non si è quindi interrotta dopo le 450 esultanze con la maglia dei Blancos. E se a tutto ciò ci aggiungiamo una straordinaria continuità di impiego, ecco che il quadro è completo. Nelle prime 13 gare bianconere, CR7 è sempre partito titolare e non è mai stato sostituito. Oggi, contro la Fiorentina, è stato tolto da Allegri a 10 minuti dalla fine vista l'ampiezza del risultato. Numeri che parlano chiaro e raccontano l'impatto straordinario di un campione che ha avuto bisogno, dati alla mano, di sole 3 partite per adattarsi alle 'arcigne ed estremamente tattiche' difese italiane.