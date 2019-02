Machin e l'orgoglio sevillista. Grazie una fortezza (quasi) inespugnabile

Fonte: Dall'inviato a Siviglia

Non solo sconfitto, addirittura umiliato dal Villarreal all'Estadio de la Cerámica nell'ultimo turno di Liga (0-3). Se la Lazio - a detta di mister Inzaghi - arriva assai arrabbiata dopo il ko incassato al 93' col Genoa, anche il Siviglia non si presenta certo al ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League con l'umore migliore.

Nonostante sia ancora quarta in classifica (37 punti), la squadra di Pablo Machin non vince infatti in campionato da quasi un mese (5-0 al Levante lo scorso 26 gennaio). Nel mezzo, la sconfitta in Copa del Rey di Barcellona (1-6) e quella di Vigo (0-1), oltre al pari casalingo per 2-2 con l'Eibar. Risultati poco entusiasmanti che sono arrivati persino a mettere in discussione la panchina di colui che ha risvegliato Nervión dal torpore della passata stagione. Con ben 24 successi, 8 pareggi e 12 sconfitte in 44 partite totali, addirittura 82 gol fatti e 45 subiti. Numeri niente male per l'ex Girona, che stasera dovrà però dare una scossa a tutto l'ambiente confermando la qualificazione agli ottavi.

Per archiviare la pratica Lazio Machin punterà ovviamente sui suoi uomini migliori: praticamente gli stessi, fatta eccezione per Ever Banega squalificato, che hanno battuto i biancocelesti a Roma giovedì scorso. Cercando un'altra vittoria con orgoglio e rancore, dinanzi al vero uomo in più dei sevillistas: il pubblico del Sánchez-Pizjuán. Non sarà certo casuale, d'altronde, se solamente due delle 12 sconfitte sofferte finora sono arrivate tra le mura amiche. A Immobile e compagni, dunque, il compito di sfatare il tabù.

Questa la probabile formazione del Siviglia:

Siviglia (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Jesus Navas, Roque Mesa, Vazquez, Sarabia, Escudero; Ben Yedder, André Silva. All.: Machin.