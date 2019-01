Machis e Balic via, a Nicola serve un difensore: il punto sull'Udinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko contro il Parma, il direttore sportivo bianconero Daniele Pradè ha fatto il punto sul mercato dei bianconeri: "Lapadula non ci interessa, abbiamo quattro punte di ruolo più due giocatori che possono fare quel ruolo. In entrata valutiamo un difensore". A questo punto sembra scemare la pista riguardante l'attaccante del Genoa, mentre in uscita i nomi rimangono tanti, con Nicola che vorrebbe accorciare la rosa e magari aggiungere un difensore, anche alla luce delle fragilità messe in evidenza nella sfida persa contro il Parma.

IN ENTRATA - Nicola ha bisogno di un centrocampista e Pradé ha pronti cinque nomi per trovare il rinforzo giusto: Blerim Dzemaili del Bologna, Perparim Hetemaj del ChievoVerona, Luca Cigarini del Cagliari e Luca Rigoni del Parma. All'estero, invece, è valida l'idea di un ritorno in Italia di Gokhan Inler dal Basaksehir. In settimana è rientrato Samuele Perisan, dopo il prestito al Padova. Il portiere classe ’97 sarà il vice di Musso da qui a fine stagione. Come ha ammesso anche Pradè, i bianconeri andranno alla caccia di un difensore di esperienza, una necessità resa ancor più evidente dal ko interno contro il Parma.

IN USCITA - L'addio di Giuseppe Pezzella è finalmente ufficiale: va in prestito al Genoa. Tripla opzione iberica per Darwin Machis: Huesca, Malaga e Cadice sono sul giocatore. Rodrigo De Paul rimane un obiettivo delle big, ma si muoverà solo in estate. L’Inter, che probabilmente dovrà sostituire Candreva e dovrà valutare il riscatto di Keita dal Monaco (34 milioni di euro), ha chiaramente la necessità di mettere un puntello nel reparto degli esterni offensivi e De Paul è considerato una primissima scelta. Andrija Balic, in campo col Parma, rimane vicino al trasferimento al Fortuna Sittard. Per il centrocampista, sotto contratto fino al 30 giugno 2020 e con sole 4 presenze in stagione, esperienza in prestito.