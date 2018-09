Machis: "Lavoro per meritarmi l'Udinese e la Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gol all'esordio con la maglia del Venezuela per Darwin Machis, esterno offensivo dell'Udinese. Il giocatore ha commentato la sua prestazione contro la Colombia attraverso i microfoni di BeinSports: "Sono felice per il gol, è stata una partita molto intensa, molto sentita. Loro hanno giocatori molto bravi, noi abbiamo avuto le nostre possibilità e in generale è stata una partita molto equilibrata, ma è stato bello giocarcela fino alla fine. Stavo aspettando questa chiamata in nazionale, stavo lavorando duramente in ogni club in cui ho giocato. All'Udinese sto trovando continuità di impiego, la convocazione dimostra che sto facendo buone cose. Mi fa piacere e continuerò a lavorare perché il percorso è molto lungo e qui ci sono giocatori molto bravi e devo continuare a dimostrare di meritarmi la chiamata perché tengano conto di me. All'Udinese ci sono giocatori molto bravi, cerco di lavorare ogni giorno nel modo migliore per sentirmi bene e mostrare all'allenatore e all'allenatore Dudamel che qui c'è un giocatore su cui possono contare".