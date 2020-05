Magalhaes, Osimhen e Veretout: i tre nomi caldi per il Napoli del futuro

Per tre pedine che escono altrettante ne entreranno. Per avere un Napoli dal volto rinnovato ma sempre ancorato alla propria voglia di essere protagonista, in Italia e non solo.

Una volta che il mercato entrerà nel vivo la società partenopea dovrà capire cosa accadrà con tre dei suoi big: Kalidou Koulibaly, Allan e Arkadiusz Milik. Tutti e tre potrebbero salutare il San Paolo e per questo motivo la dirigenza azzurra si è attivata per trovare un sostituto per ognuno di loro. Due di questi, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport giocano nel Lille in Ligue 1 e rispondono al nome di Gabriel Magalhaes, centrale difensivo brasiliano e Victor Osimhen 22enne che in molti paragonano a Drogba.

Per il centrocampo, invece, Cristiano Giuntoli potrebbe tornare a pensare ad un suo vecchio pallino: Jordan Veretout. In caso di addio di Allan il francese, già trattato la scorsa estate al momento del suo addio alla Fiorentina, potrebbe tornare prepotentemente di moda.