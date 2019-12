© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport il terzino Christian Maggio ha parlato del suo rapporto con il Napoli e sul possibile ritorno, da dirigente, in azzurro: “Nell’ultimo periodo avevo poco spazio, avevo perso un po’ di motivazioni. Ma non ho rimpianti, rifarei tutto. Tornare da dirigente? Non ci ho mai pensato, chissà. Per ora ho ancora un anno di contratto con il Benevento e vorrei continuare, non sento gli anni. - continua Maggio parlando del presente partenopeo – Contro il Sassuolo è arrivata una vittoria fondamentale, ma più che il gioco finora erano mancati i risultati. Ancelotti? Può sembrare strano parlando di un allenatore così importante, ma a volte cambiare può dare la svolta”.