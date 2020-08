Maggiore, dalla curva al campo: "Lo Spezia in A per me non è un sogno, di più!"

“Il mio amore per lo Spezia è iniziato in famiglia, è proseguito in curva e poi in campo. Questa sera non è un sogno, di più”: queste le prime parole di Giulio Maggiore, dopo che ha portato il suo Spezia in A. Come riporta cittadellaspezia.com, il centrocampista ha poi proseguito: “Lo Spezia è la mia passione, è casa mia. Arrivare in A con questa maglia è la cosa più bella che potesse capitare. Non vedevamo l'ora di poter festeggiare così. Adesso stacchiamo un po' la spina e poi sotto con la preparazione della prossima stagione, che sarà tosta. Ce la siamo meritata".