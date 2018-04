Magia di Candreva, gol di Icardi: il VAR però annulla

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Palla straordinaria di Candreva che, con un esterno magico, manda Icardi in porta. L'argentino, sgusciato via sul filo del fuorigioco, fulmina Donnarumma per l'1-0. Il Var però annulla per offside millimetrico del nerazzurro. Rimangono comunque dubbi.