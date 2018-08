Magia di Immobile, poi solo Napoli: all'Olimpico 1-1 all'intervallo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un discreto Napoli, una Lazio cinica e uno spettacolo tutto sommato gradevole, nonostante i ritmi da prima partita ufficiale della stagione. E' finito 1-1 il primo tempo all'Olimpico grazie a una splendida giocata di Ciro Immobile e alla risposta a tempo scaduto di Arkadiusz Milik.

Anche in questa stagione, il bomber di Torre Annunziata ha dato il via alle danze riuscendo al 25esimo - su un lancio lungo di Acerbi - a sbloccare il match nonostante una tripla marcatura: bellissimo il colpo di tacco che ha mandato fuori tempo Mario Rui, Koulibaly e Albiol e che gli ha permesso di battere Karnezis a tu per tu col portiere ellenico.

Incassato il gol, la squadra di Ancelotti è venuta fuori: ha colpito una traversa con un tiro dalla distanza di Zielinski, s'è vista annullare un gol (Milik a segno, l'arbitro Banti invalida tutto dopo aver rivisto le immagini) e ha poi trovato il gol del pareggio con lo stesso bomber polacco che s'è fatto trovare pronto dopo la splendida azione sull'asse Insigne-Callejon.