© foto di Imago/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su Franck Ribery e la Fiorentina. La rosea spiega che il francese ha chiesto la maglia 7 ora di Erick Pulgar e che dovrebbe essere presentato addirittura già domani sera all'Artemio Franchi davanti ai tifosi. Poi sabato potrebbe già essere in campo, da titolare o in corso d'opera, contro il Napoli. Un affare pronto a decollare o meglio ad atterrare a Firenze, superando anche la tentazione dei Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic.