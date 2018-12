© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Francesco Magnanelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro la Roma: "Proveremo a fare la partita, attraverso le idee e la mentalità del mister che cerchiamo di mettere in pratica in ogni stadio. Affrontiamo una squadra forte e di qualità, cercheremo di metterli in difficoltà. Di Francesco? Lo conosciamo, ma sta cambiando qualcosa: tutti cercano di evolversi. Noi dovremo andare oltre, fare qualcosa in più per portare via punti pesanti".