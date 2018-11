Mago Pintus, lezione a Coverciano del segreto del Real Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E’ un’arma segreta alla quale il Real Madrid non intende rinunciare. Cambiano gli allenatori, ma il ruolo di Antonio Pintus resta centrale nel progetto dei pluri Campioni d’Europa. Con le nuova gestione Solari, a maggior ragione, il re dei preparatori atletici a livello continentale ha ripreso le redini fisiche di un gruppo che non perde occasione per sottolineare l’importanza del professore italiano nelle dinamiche che hanno portato i blancos a dominare il continente. Un curriculum che successo dopo successo, lo ha portato ad essere l’emblema del suo ruolo a livello continentale. Non è un caso che in occasione della cerimonia della Panchina d’oro, la Figc lo abbia invitato a tenere una Lectio Magistralis a Coverciano. Una primizia tutta italiana, che valorizza la qualità nostrana nella produzione di professionisti di un livello tanto alto.