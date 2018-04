Mai a segno in Europa prima della Roma: Suarez e un gol pesantissimo

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona

Il suo primo gol in quest'edizione della Champions League è arrivato proprio al Camp Nou contro la Roma. Non si direbbe, visti i suoi 26 centri stagionali. Eppure, le reti di Luis Suarez fino a ieri sera avevano regalato al Barcellona punti e vittorie "solamente" nella Liga e in Copa del Rey, mai in Europa. Un'astinenza durata ben otto partite, su cui lo stesso Di Francesco aveva scherzato su nella conferenza stampa della vigilia: "Suarez non segna? Speriamo che non si sblocchi proprio contro di noi". E, invece, dopo aver impensierito Alisson con un buon diagonale nel primo tempo, El Pistolero ha dato forse il colpo di grazia alla Roma nel momento decisivo dell'incontro. Il suo sigillo all'87', complice un errore in fase di disimpegno di Gonalons, è stato freddo ed efficace. Preciso come il taglio di un chirurgo. Così, nella notte degli autogol, ci ha pensato proprio l'ex Liverpool a segnare la rete più importante di tutte. "È valsa la pena attendere", penseranno a Barcellona. Il 4-1 di Suarez potrebbe infatti significare semifinale di Champions.