Il Frosinone, per la prima volta nella sua storia, ha centrato la seconda vittoria consecutiva in Serie A. Una novità assoluta per il club ciociaro che la scorsa giornata, nel turno infrasettimanale, aveva trovato il primo successo casalingo della stagione.

"Vogliamo dare dignità al nostro finale di stagione sperando che questa possa portare anche a dei punti", aveva detto nel prepartita il dg dell'area tecnica Ernesto Salvini. Detto fatto, visto che la squadra, nonostante la delicatissima posizione di classifica, ha mostrato carattere e voglia di non arrendersi mai. E in vista della prossima, complicata, sfida con l'Inter l'iniezione di fiducia arrivata da questi due successi è già una gran bella notizia.