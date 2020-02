© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mai un punto in tre precedenti per Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, contro la Lazio. Il tecnico ducale ne ha parlato così in conferenza stampa: "Sotto l'aspetto dell'orgoglio c'è la volontà di fare punti, anche se con la Lazio dobbiamo analizzare tutte le partite: abbiamo buttato via una partita a favore nostro lo scorso anno, siamo consapevoli di chi abbiamo di fronte. Vengono da un turno infrasettimanale, possono avere difficoltà contro squadre intense, quando vanno in vantaggio incide sul risultato finale. Con campo aperto sono capaci di fare tre gol a tutti, non solo a SPAL e Parma, ma anche con le grandi. Bisogna essere bravi a tenere la partita in equilibrio, tutto è possibile nel calcio, la volontà nostra è di fare risultato ragionando sul fatto che affrontiamo una grande squadra".