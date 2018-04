Maicon sul derby di Roma: "Speciale, ma sentivo più quello di Milano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maicon Douglas Sisenando, ex terzino di Roma e Inter, è stato intervistato da Sky Sport nella rubrica I signori del calcio. Ecco un'anticipazione, riportata da vocegiallorossa: "A Roma è stato un momento importante della mia carriera, perché il direttore Sabatini mi ha chiamato e questo è stato importante per me. Era un momento in cui avevo degli obiettivi da conquistare e la Roma mi ha dato quest’opportunità. Totti? Per lui non ci sono parole. Noi diciamo sempre che i giocatori quando fanno le cose semplici diventano fenomeni. Lui è così: fa le cose semplici e così è diventato un grande giocatore".

Sui derby vissuti con le maglie di Inter e Roma: "Il derby romano è una partita veramente speciale. Il mio primo derby tutta la gente diceva: Dai, adesso dobbiamo vincere il derby. Perché si era giocata quella finale di Coppa Italia che la Roma aveva perso. E quindi il primo derby successivo lo dovevi vincere. È andata bene perché abbiamo vinto 2-0, ed è stato perfetto. La partita che sentivo di più però era il derby contro il Milan, perché è un derby speciale. Sentivo di più la partita contro il Milan che contro la Juve".