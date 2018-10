Maietta: "Dobbiamo sfruttare gli scontri diretti. Spero che la ruota giri"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domenico Maietta, difensore dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'inizio di stagione sfortunato della formazione toscana: "Si può parlare relativamente di sfortuna. Ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo giocato un ottimo calcio e cercato di imporre sempre il nostro gioco. In questa categoria se non fai gol, prima o poi lo prendi. In queste otto partite abbiamo fatto il massimo, si spera che la ruota giri anche per noi."

Sulla lotta salvezza: "La sfida col Frosinone è importante. Il campionato è equilibrato sia nella parte alta che in quella bassa, sta a noi sfruttare gli scontri diretti e scalare la classifica".

Su Zajc: "Come Zielinski? Ha delle grosse qualità, è un giocatore giovane e può fare bene, ma ce ne sono tanti altri, come Krunic e Traoré"..

Sul caso-CR7: "A me sembra che si stia pugnalando questo ragazzo, finito nell'occhio del ciclone. Non credo alle calunnie, è un campione e un grandissimo giocatore e un bravo ragazzo. Non dobbiamo sminuire persona, dovremmo cercare di portare in alto il professionista".