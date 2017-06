Maiorino: "Napoli voleva De Sciglio. Milan-Insigne, a chi non piacerebbe?"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex ds del Milan Rocco Maiorino ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le frequenze di Radio Crc: "Il Napoli partirà da un punto fermo che è l’allenatore. Tutte le squadre sono migliorabili, io conosco Cristiano Giuntoli e sono sicuro che si stia già muovendo per rinforzare la squadra, credo che il Napoli abbia bisogno di un difensore e di un esterno".

Il Napoli era sulle tracce di De Sciglio? "Mattia è un ottimo calciatore, richiesto da tanti club. L’anno scorso il Napoli l’ha chiesto, poi magari la dirigenza azzurra ha trovato altre soluzioni, non so se esistano spiragli per una nuova trattativa".

Quale futuro per Suso? "Quando ero ancora al Milan già avevamo iniziato a parlare di rinnovo, la nuova società sono sicuro che completerà il lavoro".

Ci conferma che il Milan ha cercato Insigne? "A chi non piacerebbe avere Insigne in squadra? In questo momento parliamo del calciatore italiano più determinante e con più talento, ha fatto bene a rinnovare con il Napoli, lui ha cucito addosso la napoletanità”.