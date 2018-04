Maksimovic: "Allo Spartak perché Sarri gioca sempre con gli stessi 11"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex difensore del Napoli Nikola Maksimovic ha parlato al sito ufficiale dello Spartak Mosca del suo arrivo in Russia e dell'addio all'Italia: “In certi momenti non bisogna abbattersi, bisogna affrontare le cose lavorando anche se qualcosa va storto. All’inizio per un infortunio non ho trovato spazio nel Napoli, anche perché c’erano altri titolari. Sarri non ha nulla contro di me, è un professore di calcio. Lui semplicemente sceglie di giocare con la stessa squadra se non ci sono squalifiche o infortuni. Questo è il motivo per cui ho scelto lo Spartak, perché è in Russia dove si giocherà anche la Coppa del Mondo”.