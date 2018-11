Maksimovic: "Dopo il gol subito ci siamo svegliati. Testa al PSG"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nikola Maksimovic ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine della gara vinta contro l'Empoli: "Abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo, ma ci sta, l’Empoli è una bella squadra a cui piace giocare a calcio. Abbiamo subito il gol però poi ci siamo svegliati e siamo stati bravi a chiudere la partita. Loro giocano con un attaccante e due trequartisti, non è sempre facile leggere se accorciare o no, ma secondo me sotto questo aspetto siamo stati bravi, la cosa più importante comunque è stata siglare tutti questi gol, ci danno fiducia per martedì. La gara col PSG può essere determinante, dopo ce ne sono altre due, ma se facciamo un buon risultato abbiamo più possibilità di passare il turno, dobbiamo migliorare le cose che abbiamo sbagliato a Parigi, i gol presi negli ultimi minuti alla fine li paghi sempre, nel finale dobbiamo restare concentrati. Sul ruolo? In Champions giochiamo in un altro modo, in fase iniziale siamo 3 difensori, però poi difendiamo a 4, per me non è difficile, non ho giocato tanto ma ho capito subito cosa devo fare, ora cerco di fare sempre bene".