Maksimovic festeggia in napoletano: assediato dai tifosi canta "O' surdato 'nammurato"

Nikola Maksimovic è stato uno dei protagonisti della sfida vinta ai rigori contro la Juventus, tra l'altro autore anche di uno dei penalty che hanno regalato la Coppa Italia alla squadra di Gattuso ed è ogni giorno di più calato nell'ambiente azzurro. Tanto che ieri, tornando a casa nella notte dopo la finale vinta, assalito mentre era in taxi dai tifosi festanti, si è fermato per fare selfie ma anche per cantare "O' surdato 'nnammurato" e liberare la propria gioia per aver regalato un altro trofeo alla città. Ecco il video del collega Pipe Olcina di Marca: