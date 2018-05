Malagò: "Candidatura Cozzoli non unitaria"

Elezioni presidenza Figc 'manca Lega A, percorso inizia male'

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Vito Cozzoli? Mi ha cercato ieri e ci siamo sentiti stamattina, mi ha fatto sapere che aveva piacere di comunicarmi il nome della sua candidatura prima di leggerlo sui giornali. Io ne ho preso atto, mi ha detto che è una candidatura che deve avere il carattere dell'unitarietà e io gli ho detto che oggettivamente mi sembra in contraddizione visto che la Lega di A non sapeva di cosa stessimo parlando". Così il n.1 Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, sulla possibile candidatura di Vito Cozzoli alla presidenza Figc da parte di Lnd, Lega Pro, Aic e Aia che vorrebbero andare a nuove elezioni federali. "Se si parla di volontà di condividere - spiega Malagò all'Ansa - si deve fare a monte, non a valle. Ho sempre detto che ognuno è padrone di fare le scelte e io non ho mai espresso un giudizio pro e contro un candidato. Se si parla di candidatura unitaria, lo fermo subito e dico le cose non stanno così. La Lega di A non sa di cosa stiamo parlando. Penso che il percorso così parta molto male".