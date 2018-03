Malagò: "Riduzione del mercato è stata scelta di buon senso"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Il presidente del CONI Giovanni Malagò intervistato da Rai Sport torna sulla decisione di ridurre le finestre di mercato: “Non ho sentito nessuna critica su questa decisione di ridurre la finestra di mercato e anticipare la chiusura, anzi c'è chi chiede un ulteriore riduzione anche se non mi pare il caso. Tutti pensavano e mi dicevano che non sarebbe stato possibile farla accettare ai club e agli operatori del mercato, invece ho avuto ampio consenso. Credo che tutti abbiano capito che basta organizzarsi e operare nei tempi giusti senza finire come nel gioco del mercante in fiera in cui si arriva all'ultimo minuto per fare acquisti e si rischia di spendere di più. - conclude Malagò - Ma poi vi sembra normale che un giocatore possa cambiare casacca dopo una o due gare di campionato? La chiusura del mercato prima dell'inizio del campionato è una decisione di buon senso”.