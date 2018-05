Malagò: "Vicini al Milan, ma è il problema UEFA è solo suo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente nella sede della Lega Serie A nell'ultimo giorno da commissario, Giovanni Malagò è stato intercettato in esclusiva dai microfoni di MilanNews.it. Il presidente del CONI ha parlato della delicata situazione del club rossonero, alle prese con l'imminente giudizio da parte della UEFA, dopo che quest'ultima ha respinto la richiesta di Settlement Agreement: "Su questo argomento ho visto considerazioni diverse. Io non mi sottraggo a quelli che sono dei dati di fatto. Oggi la Lega di A, che io rappresento - e tanto più il Comitato Olimpico - non ha gli strumenti tecnici per poter agire, visto e considerato che la situazione è in questi termini. Quello che, magari, si può fare è cercare di fare in modo che le persone che devono giudicare abbiano tutti gli elementi per fare una valutazione obiettiva. E siccome il Milan è un patrimonio del calcio italiano - anche se oggi il problema è solo del Milan e non deve mai diventare anche un problema del calcio italiano - il calcio italiano è solo che contento e felice se il Milan riesce ad ottenere le istanze a quelle che sono le sue considerazioni contro quello che, oggi, è una richiesta di sentenza da parte della UEFA. Non possiamo che essere vicini al Milan, però senza prendere in giro nessuno, perché compiti e responsabilità sono di soggetti terzi".