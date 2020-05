Malagò, che attacco alla Raggi: "Il suo no nel 2016 non ha permesso il rifacimento di 11 stadi"

A quattro anni dalla candidatura poi ritirata, il presidente del CONI Giovanni Malagò torna sui Giochi Olimpici 'Roma 2024' non organizzati a causa della decisione presa dal M5S e da Virginia Raggi, anche allora Sindaco di Roma, di non dare il via libera all'organizzazione di quell'evento.

Malagò ci torna e lo fa con un attacco durissimo, che arriva nel corso di un botta e risposta con i ragazzi del settore giovanile del Bologna: "La Sindaca Raggi fece un disastro incredibile - ha detto Malagò -. Avevo fatto tutto e preparato tutto, ero lanciatissimo anche contro due mostri come Parigi e Los Angeles, ma la Sindaca Raggi impedì di andare avanti e mi fermò. Io per un anno sono stato lì a leccarmi le ferite, poi dopo un anno mi si accese la lampadina e siamo partiti con Milano-Cortina, ricevendo ampio consenso dal CIO. E' stato un danno fatto allo sport italiano incalcolabile".

Per Malagò, la decisione della Raggi è stato un colpo basso anche all'annoso problema degli stadi: "Con i Giochi Olimpici, avremmo anche risolto il problema degli stadi che è ancora ben presente in Italia: Sono tre le manifestazioni che ti obbligano ad avere i parametri per ospitarle: Europei di calcio, Mondiali di calcio e Olimpiadi. Perché quando organizzi i Giochi Olimpici devi fare comunque il torneo di calcio. In quel caso si riesce, senza fare cose illegali, ad avere le autorizzazioni per i lavori in modo molto più rapido. Avevamo messo in conto di rifare gli stadi a Verona, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari e Palermo. Undici città che avevano questa possibilità, pensa che disastro che ha fatto la Sindaca Raggi..."