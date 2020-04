Malagò: "Federica Pellegrini ha ragione: si parla solo del calcio. Lo sport non è solo Serie A"

"Federica Pellegrini ha ragione quando dice che si parla solo del calcio". Parola di Giovanni Malagò, numero uno del CONI, in una lunga intervista a Il Corriere dello Sport. "Una come lei si mantiene da sola, non le servono i soldi della Serie A. Pensate ai 130mila circoli e ai danni che stanno subendo. Lo sport non può essere e non è soltanto la Serie A. Si procede a vista e non va bene, con conflittualità che danneggiano qualsiasi progetto".