Malagò: "Fondi per la Lega Serie A? Ok se questo aiuta a fare investimenti"

"Tutto ciò che serve per migliorare lo stato delle cose è sempre positivo. Se questo aiuta a fare investimenti bene. E' una partita che bisogna vedere come va a finire, come indicazione di partenza ha una sua logica e una sua forza. Vediamo i decreti attuativi di questa materia". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni di Radio Anch'io Sport, in merito ai fondi della Lega calcio serie A. Quanto a "certi valori di cartellino e anche di ingaggio che non rappresentano la realtà probabilmente nel breve termine, come in altri settori, ci sarà una ridimensionata. Ritengo questo indispensabile, siamo figli delle dinamiche dei flussi finanziari".