Malagò: "Giovedì Mattarella incontrerà l'Italdonne. S.Siro per le Olimpiadi"

Il presidente del CONI Giovanni Malagò, intervistato da Radio anch'io sport, ha parlato così del Mondiale femminile, delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e del suo futuro: "Sono innanzitutto molto orgoglioso del cammino della nostra Nazionale femminile. Ieri il Presidente della Repubblica mi ha chiesto di incontrare le ragazze il prima possibile, dovrebbe già riceverle nella giornata di giovedì per far capire loro che il Paese è fiero di quanto hanno fatto. Voglio ricordare a tutti che sia la Nazionale femminile che l'Under 21 rappresentano la Nazionale Olimpica del calcio".

San Siro?

"Gli stadi vengono abbattuti e ricostruiti in tutto il mondo. Noi per le Olimpiadi abbiamo presentato San Siro: al CIO non interessa se si tratterà del vecchio o del nuovo San Siro, del San Siro di sempre o di un San Siro ristrutturato".

CONI o presidenza della Roma?

"Ho intenzione di portare avanti questa candidatura, sono stato eletto con una maggioranza molto importante e non posso abbandonare in questo momento. Roma è parte della mia vita, ma da quando sono presidente del CONI ho una carica pubblica. Non si possono fare due cose così importanti allo stesso tempo, la Roma è una società privata quotata in borsa e non c'entra nulla col mio percorso in questo momento".