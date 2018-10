Malagò: "Gravina avrà autonomia gestionale. Il CONI non interverrà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato a Sky Sport durante le votazioni per il presidente federale: "Dal 1996 ci sono stati 5 commissari della FIGC. Ciò vuol dire che di media ogni 4 anni e mezzo c'è stato un commissario. Sempre per motivi diversi e non similari, ma il dato di fatto resta, ci sono stati dei problemi. Le altre componenti hanno ammesso che se ci siamo trovati in questa situazione le colpe sono interne. Oggi c'è stata consapevolezza del fatto che ci siano stati errori in passato. La mia speranza è che il presidente abbia l'appoggio massimo, in passato per dei veti incrociati ci siamo ritrovati nelle situazioni che tutti conosciamo. La prima richiesta? Le federazioni hanno autonomia gestionale, il presidente del CONI non può intervenire in merito".