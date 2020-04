Malagò: "Il calcio non è stato ancora in grado di presentare un piano praticabile"

vedi letture

Intervista esclusiva a Giovanni Malagò, numero uno del CONI, sulle colonne de Il Corriere dello Sport. "Atleti individuali e squadre decono ricominciare insieme e il più presto possibile. La Serie A? Il calcio non è stato ancora in grado di presentare un piano praticabile. Avrei chiuso tutte le componenti in una stanza e le avrei fatte uscire esclusivamente dopo la definizione di un accordo condiviso. Sento Gravina tutti i giorni ma parla di luglio, agosto, settembre, ottobre, della prossima Serie A in due gironi. Manca un piano preciso".