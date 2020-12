Malagò: "Riforma dello sport pasticcio all'italiana. Olimpiadi? In bolla come la Champions"

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato a Radio Sportiva ripartendo dalla riforma dello sport: "La legge delega è scaduta ieri e sono stati approvati dei decreti, ma ci sono delle cose in sospeso che non si possono rinviare. E' indispensabile trovare degli strumenti che risolvano questa questione. E' il classico pasticcio all'italiana, che rischia di crearci dei problemi a livello internazionale. Le Olmpiadi di Tokyo nel 2021? In Giappone la situazione è sotto controlo. Il regolare svolgimento di un evento planetario come questo, sarebbe un grande segnale per tutti. Sperando ovviamente che a breve sia disponibile il vaccino. Credo che dopo la finale di Champions in bolla, si possa pensare anche all'Olimpiade con lo stesso format anche se non è la stessa cosa senza il pubblico".