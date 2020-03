Malagò: "Serie A? Possibile che le gare siano procrastinate alla prossima settimana"

vedi letture

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni di 'Pressing', in onda su Rete 4. L’intervista integrale andrà in onda nella trasmissione di stasera in seconda serata: “Sembrerebbe che ci sia la possibilità, non spetta al Comitato Olimpico né al Governo ma alla Lega di capire se nel riposizionare i calendari del campionato si possa utilizzare la finestra della prossima settimana. Non so se questa soluzione andrà in porto, perché non spetta a noi ma lo dovranno valutare tra di loro, a quel punto nessuno potrebbe dire che un pezzo di questa giornata di Serie A è stata rinviata in quanto verrebbe soltanto procrastinata di qualche giorno. È chiaro che andrebbero riposizionate le semifinali della Coppa Italia e non so se questa tesi passerà, ma sicuramente buona parte delle critiche sarebbero superate. Non posso permettermi di parlare assolutamente a nome del Governo, ma io penso che sarebbe contento con la certezza che confermerebbe la regolarità del campionato. Chiaramente ci deve essere una condivisione da parte delle squadre".