Malagò: "Servono gli stadi in Italia. Ieri mi sono emozionato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione del centro sportivo donato da Marcello Lippi alla città di Viareggio: "Marcello e Davide Lippi hanno fatto una cosa molto bella. Questo impianto secondo me può servire a tante cose, non solo a Viareggio e può anche dare lavoro a tanta gente. Questa sarà una piccola polisportiva e sarà fondamentale anche per l'academy".

Cosa pensa della partita di ieri si Messi?

"Ero stranamente a casa da solo con mia figlia e ho visto la gara. Mi sono emozionato a vedere una sfida così. Servono tre cose per arrivare a quel livello: per prima cosa uno stadio appropriato: si deve investire sugli impianti, non solo sui giocatori. Punto due: ok Messi ma la squadra ha giocato bene esprimendo un concetto di calcio, così come il Liverpool. Punto terzo, se si ha uno stadio e una squadra forte allora poi arrivano anche i fenomeni".