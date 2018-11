Malcom ci ripensa: il brasiliano pentito bussa alla porta della Roma

Non solo Premier League e Inter per Malcom. L'attaccante brasiliano, arrivato al Barcellona dopo lo sgarbo estivo alla Roma, cerca una scappatoia per trovare più minutaggio rispetto a quanto raccolto coi blaugrana. E, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, starebbe pensando al clamoroso dietrofront. Tanto da aver bussato, tramite un intermediario, alla porta della Roma. Difficile, ovviamente, che l'idea si possa concretizzare: Monchi, al quale il giocatore continua a piacere, sta valutando la fattibilità dell'affare ma, al di là delle ovvie considerazioni sul comportamento di Malcom, non è facile per il ds giallorosso trovare un posto nell'attacco a disposizione di Eusebio Di Francesco.