L'attaccante del Barcellona Malcom ha parlato a BeIN Sports dei primi mesi in maglia blaugrana: "Ora sento molta più fiducia rispetto all'inizio, ho più voglia di essere qua. Il debutto in Champions con gol mi ha dato forza e fiducia per lavorare ancora più duramente. Il Barça è il club più grande del mondo, devo solo avere pazienza e sfruttare le occasioni che mi capiteranno. Il trasferimento estivo? Ero felice e contento di andare alla Roma, ma quando è arrivata la proposta del Barça ho visto realizzarsi il sogno di un bambino. Quando ero piccolo ai miei genitori dicevo che un giorno avrei giocato nel Barcellona. Non ci ho pensato due volte".