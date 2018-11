Malcom: "Ero felice di andare a Roma, poi è arrivato il Barcellona"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Ero molto contento di andare alla Roma". Parola di Malcom. L'esterno del Barcellona, secondo quanto riferiscono i colleghi de Il Tempo, è tornato a parlare del suo mancato approdo in giallorosso nel corso del mercato estivo: "Poi è arrivata la possibilità di firmare per il Barcellona e non ci ho pensato due volte. Era il mio sogno sin da quando ero bambino".