Nella scorsa estate è stato al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Malcom, esterno offensivo del Barcellona, era stato a un passo dalla Roma, ma ha virato all'ultimo momento sulla Catalogna, come ha spiegato in un'intervista a Esporte Interativo: “Non ho mai accettato la proposta della Roma: i miei agenti hanno dato l'ok e in quel momento ero felice ma quando è arrivato il Barcellona, ​​che era il mio sogno, ho capito che avrei giocato con i migliori al mondo. Anche andare alla Roma sarebbe stato bello, ma ho preferito venire qui per imparare tanto e questo è quello che sta succedendo. A volte gioco poco ma miglioro ogni giorno".