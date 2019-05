© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il terzino del Napoli Kevin Malcuit ha commentato la vittoria odierna contro la SPAL e il suo adattamento al calcio italiano in zona mista. Questo quanto raccolto da TuttoNapoli.net: "Dopo il primo tempo giocato molto bene, siamo stati bravi a fare cose buone anche nella ripresa. Pioveva e il campo era pesante, ma abbiamo giocato bene. Non sono io a dovere dare una valutazione per la stagione disputata, ma abbiamo ottenuto un posto in Europa anche per l’anno prossimo".

Futuro?

"A Napoli sto molto bene, sono orgoglioso di giocare in questa squadra e in questa città e del ruolo che mi ha affidato Ancelotti. Ora devo solo migliorare con l’italiano. Il napoletano? È ancora più difficile".