Paolo Maldini, di ritorno da Madrid, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Sky Sport:"Incontro con il Real? È andato tutto bene. Per Giampaolo ci sono sempre buone notizie, c'è ottimismo per il nuovo Milan". La delegazione rossonera, rappresentata anche da Boban e Massara, si è recata in Spagna per un summit con Jose Angel Sanchez, responsabile di mercato del Real Madrid. Si è parlato a lungo di idee e di giocatori, ma secondo Sky Sport non ci sarebbero stati accordi. I nomi trattati sarebbero quelli di Dani Ceballos e Borja Mayoral.