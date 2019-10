© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Può essere un azzardo, ma è una scelta che deve far capire che vogliamo essere protagonisti". Così Paolo Maldini in occasione della conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli come nuovo tecnico del Milan. "Non vogliamo che sia una stagione persa per risultati non positivi. Abbiamo scelto Pioli perché è un tecnico di esperienza, sia a stagione in corso che fin dall'inizio".