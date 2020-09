Maldini e il mercato: "Le priorità sono state coperte. Abbiamo qualche problemino in difesa"

Tonali, ma non solo. Il dt del Milan, Paolo Maldini, ha parlato anche di mercato a margine della presentazione del nuovo centrocampista rossonero: "L'idea è di migliorare la squadra sempre, le priorità sono state coperte, adesso abbiamo qualche problemino coi centrali di difesa per via degli infortuni. Tutto quello che riusciremo a fare da qui ad ottobre, lo faremo per migliorare la squadra".

Quanto preoccupa la partita con lo Shamrock? "Siamo pronti, spero di sì, è una partita che ci fa parecchia paura, è una squadra che sta bene, prima nel proprio campionato, abbiamo qualche problema, Rebic squalificato, Leao infortunato. Giochiamo fuori casa in gara secca, siamo giustamente preoccupati".