Maldini glissa sul Papu Gomez: "Se c'è un ruolo dove non abbiamo necessità è quello"

vedi letture

A DAZN, il dirigente del Milan, Paolo Maldini, ha parlato anche di Alejandro Gomez. "Gomez è dell'Atalanta, in quel ruolo abbiamo tante soluzioni. Se c'è un ruolo dove non abbiamo necessità è quello. Per il giocatore è un momento delicato e che io sappia non è sul mercato".