Durante la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli quale nuovo allenatore del Milan, Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica dei rossoneri, ha parlato del cambio di rotta su Marco Giampaolo dopo averlo difeso a seguito della sconfitta contro la Fiorentina: "Ho difeso Marco perché in quel momento era giusto farlo e l'ho difeso fino al momento in cui abbiamo pensato al cambio. Dovevamo dare un cambio di rotta alla stagione. Era più semplice lasciar andare le cose e vedere come sarebbero andate le cose, ma poi abbiamo pensato che con così tante partite ancora davanti avremo avuto ancora il tempo di cambiare il volto della stagione".

