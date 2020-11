Maldini: "Ibrahimovc? Ora è diventato più grosso. Prima facevo più fatica a spostare Adriano..."

Intervenuto ai microfoni di Radio 105, Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato anche della stella della squadra, Zlatan Ibrahimovic: "Da giocatore l'ho incontrato con diverse squadre e lo marcavo da centrale. Ora, per me, è diventato più grosso, anche perché non facevo così fatica come con Adriano per spostarlo".