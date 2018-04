Maldini: "L'Italia deve programmare. Siamo lontani dalle big"

© foto di Pietro Mazzara

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport di un suo possibile coinvolgimento nella nuova FIGC. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da MilanNews: "È difficile dica di no, soprattutto ad una chiacchierata con un amico come Billy. Vediamo se ci saranno le condizioni giuste per far qualcosa insieme, altrimenti continuerò sempre a sostenere l'Italia. Il problema è capire quale sarà l'obiettivo a breve termine: un CT che costruisca qualcosa per il futuro non credo sia accettato in Italia, dovremo qualificarci per gli Europei. A livello di giovanili e di progetto sì che si può programmare qualcosa: in questo momento l'Italia non dico sia una Nazionale di seconda fascia, ma è molto lontana dalle prime".