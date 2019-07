Maldini: "Milan e Real club di pari livello. Theo perfetto per noi"

Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Theo Hernandez e ha riposto anche a una domanda proprio sul terzino spagnolo: "Theo deve diventare uno dei primi tre terzini al mondo, in questo momento di ricostruzione il suo arrivo credo sia perfetto per noi. Ha giocato in una grande squadra come il Real Madrid, vincendo anche la Champions. Voleva chiudere quel capitolo e aprire un'altra pagina importante della sua carriera in un club di pari livello rispetto al Real Madrid".