© foto di Pietro Mazzara

Intervistato da Sky Sport, l'ex capitano del Milan Paolo Maldini ha parlato così di Gennaro Gattuso in versione allenatore: "Ha fatto veramente bene. Tutti ci aspettavamo grinta e volontà, ma ha sorpreso la sua gestione della squadra, la comunicazione e l'aspetto tattico. Quelle esperienze in B, in C, in Svizzera e nel campionato greco gli sono servite, così come tutti i grandi allenatori avuti in carriera. È stato piacevole vederlo in panchina. Io ho parlato con lui quando è arrivato in Primavera del Milan perché voleva convocare mio figlio, ma non era ancora pronto. E infatti lui l'ha convocato e lo ha tenuto con sé in ritiro, perché era curioso. Per il resto ci siamo sentiti per i complimenti".