Maldini: "Quando Leonardo è andato via mi sono sentito solo. Boban e Massara due professionisti"

vedi letture

Paolo Maldini, bandiera del Milan, parla in diretta sui social su Instagram con Christian Vieri. "Se ci saranno le condizioni, è giusto che il campionato riprenda. Ma in sicurezza".

Sulla carriera. "Pensando ai 25 anni di carriera e a quanto ho vinto, non ho mai pensato ad andare via dal Milan. Sono milanese, milanista. Sono nato con questi colori. Per andare via da quel Milan serviva che il giocatore volesse andare via e che la società ti voleva vendere".

Sul rapporto col figlio. "Non è facile essere il direttore tecnico di tuo figlio. Ho avuto mio padre come allenatore in nazionale e nel Milan. Ho iniziato che Daniel era in primavera, poi Giampaolo lo ha portato in 1a e Pioli lo ha fatto esordire".

Sull'attuale esperienza al Milan. "Il primo anno mi ha chiamato Leo e ho imparato tanto. Quando mi ha detto che se ne sarebbe andato, mi sono sentito solo e, forse, non in grado di fare tutto da solo. Ho lavorato con professionisti come Zvone e Massara. Ma mi piace ed è qualcosa che ti viene naturale".