© foto di Federico Gaetano

Dopo l’addio di Gattuso e Leonardo, avvenuti oggi con i comunicati ufficiali emessi dal club rossonero, Paolo Maldini - il quale ha lasciato Casa Milan da pochi minuti - sta riflettendo sul proprio futuro. Il piano di Elliott sarebbe quello di trattenere l’ex capitano rossonero come bandiera milanista, soprattutto dopo gli addii di due figure del calibro di Leonardo e Gattuso. La proprietà sta ora aspettando una decisione dell’ex numero 3, che arriverà nelle prossime ore. Riflessioni, quindi, in corso per Paolo Maldini.